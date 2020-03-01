Градостроительный форум в Тюмени перенесли на неопределенный срок

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Проведение первого Градостроительного форума в Тюмени отложили на неопределенный срок из-за распространения коронавируса в мире. Ранее его открытие было запланировано на 17 марта, сообщает ГУС Тюменской области.

Несмотря на то, что в Тюмени и Тюменской области приняты все меры предосторожности, организаторы мероприятия - Главное управление строительства Тюменской области, "Тюменская ярмарка", газета "Квартирный вопрос" - уверены, что такие меры излишними не будут.

Первый градостроительный форум Тюмени был запланирован как эффективная площадка для диалога бизнеса и власти в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Участие в нем подтвердили архитекторы и проектировщики, строители и девелоперы, другие профессиональные участники рынка.