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Градостроительный форум в Тюмени перенесли на неопределенный срок

Общество, 14:47 16 марта 2020

Минстрой России | Фото: Минстрой России

Проведение первого Градостроительного форума в Тюмени отложили на неопределенный срок из-за распространения коронавируса в мире. Ранее его открытие было запланировано на 17 марта, сообщает ГУС Тюменской области.

Несмотря на то, что в Тюмени и Тюменской области приняты все меры предосторожности, организаторы мероприятия - Главное управление строительства Тюменской области, "Тюменская ярмарка", газета "Квартирный вопрос" - уверены, что такие меры излишними не будут.

Первый градостроительный форум Тюмени был запланирован как эффективная площадка для диалога бизнеса и власти в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Участие в нем подтвердили архитекторы и проектировщики, строители и девелоперы, другие профессиональные участники рынка.

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# градостроительство , форум

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