Три человека пострадали в аварии на автодороге Ишим — Казанское

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три человека пострадали в ДТП на автодороге Ишим — Казанское утром 16 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На втором километре дороги столкнулись Toyota Avensis и ВАЗ-21099. По предварительным данным, Toyota выехала на встречную полосу на затяжном повороте.

"В ДТП пострадали три человека, в том числе водитель "Лады", у которого тяжелые травмы. Обстоятельства выясняются", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

ГИБДД призывает автомобилистов снизить скорость на трассах и в населенных пунктах из-за сложных дорожных условий.

“По правилам дорожного движения водители обязаны выбирать скорость с учетом конкретных дорожных и погодных условий. Из-за снегопада и обледенения проезжей части аварийная обстановка на автодорогах может осложниться. В этой ситуации снижение скорости поможет автомобилистам обезопасить себя и других участников дорожного движения”, — добавила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.