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Двое погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Происшествия, 12:46 16 марта 2020

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе 14 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером на 334-м километре дороги. “По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora при обгоне выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом "Freightliner", двигавшемся в северном направлении”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

48-летний водитель "Лады" и пассажирка этого автомобиля, которой 13 марта исполнился 51 год, скончались на месте ДТП.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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