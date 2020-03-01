Двое погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе 14 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером на 334-м километре дороги. “По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora при обгоне выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом "Freightliner", двигавшемся в северном направлении”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

48-летний водитель "Лады" и пассажирка этого автомобиля, которой 13 марта исполнился 51 год, скончались на месте ДТП.