Двое погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Два человека погибли в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе 14 марта, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла вечером на 334-м километре дороги. “По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora при обгоне выехал на встречную полосу, произошло столкновение с большегрузом "Freightliner", двигавшемся в северном направлении”, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.
48-летний водитель "Лады" и пассажирка этого автомобиля, которой 13 марта исполнился 51 год, скончались на месте ДТП.