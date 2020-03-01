Беременная пассажирка погибла в аварии в Ишимском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

30-летняя беременная жительница Ишима погибла в результате ДТП на пересечении неравнозначных дорог Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск и Ишим-Десятово-Кукарцева 15 марта, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло в Ишимском районе в 9 часов 30 минут. Здесь столкнулись LADA Priora и большегруз DAF.

"По предварительным данным, водитель "Лады" не выполнил требование знака об остановке перед перекрестком и выехал с второстепенной дороги, не пропустив большегруз. Удар пришелся на 30-летнюю пассажирку с переднего сиденья, жительницу Ишима, она скончалась на месте ДТП. По предварительным данным, она была на седьмом месяце беременности. У погибшей остались двое малолетних детей", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП травмы получили двое пассажиров "Лады": 28-летний муж погибшей девушки и 31-летний мужчина.

"27-летний водитель "Лады", получил легкие повреждения, ему оказали разовую помощь. Водитель "Лады" нашел пассажиров через сервис BlaBlaCar. Сейчас выясняется, почему он проехал перекресток без остановки, несмотря на знаки и предупреждающие аншлаги", — рассказали в региональной Госавтоинспекции.