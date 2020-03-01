Истории людей, меняющих мир, узнают участники открытого урока

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Людям, чья работа – менять мир, посвятят Всероссийский открытый урок "Авторы перемен", организованный порталом "ПроеКТОриЯ" при поддержке Министерства просвещения России. Он пройдет 19 марта в 13 часов (по мск), сообщает Минпросвещения.

Кто-то совершает технологические прорывы, кто-то меняет сознание людей, кто-то – жизнь целого государства. Каково это – быть автором перемен? Кто создает будущее, в котором нам предстоит жить?

На эти вопросы ответят спикеры открытого урока – губернатор Калининградской области, российский политик, юрист Антон Алиханов, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, член правления ПАО "СИБУР Холдинг" Алексей Козлов.

Ребятам расскажут истории сверстников, которые уже сейчас меняют мир к лучшему своими поступками и проектами.

Во время урока в режиме телемоста к прямому эфиру подключатся школьники из Комсомольска-на-Амуре, Волгограда, Калининграда и Пестово.

Посмотреть открытый урок в прямом эфире сможет любой желающий в группах "ПроеКТОрии" в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, на портале "ПроеКТОриЯ" и через личные кабинеты образовательных организаций. Также в социальных сетях можно будет принять участие в традиционных активностях проекта: пройти образовательный тест и проголосовать в опросах по теме урока.