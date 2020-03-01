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Онлайн-встреча с Олегом Роем пройдет в библиотеке Менделеева

Общество, 08:43 18 марта 2020

На онлайн-встречу с известным писателем Олегом Роем приглашают тюменцев в областную научную библиотеку им. Менделеева 25 марта, начало в 16 часов.

Олег Рой – автор книг для детей и взрослых, продюсер, сценарист и общественный деятель. Каждый новый роман разбирается на цитаты.

В марте выходит новая книга Олега Роя "Три цвета любви". Это история женщины, которая обрела себя через потерю любимого. У нее было все – обеспеченная жизнь, путешествия, любящий муж, талантливые успешные дети. Счастье разлетелось на осколки в один миг, когда муж был объявлен пропавшим без вести. Леле придется пройти три стадии своей трагически прерванной любви – отчаяние, страсть и, наконец, ясность.

Встреча будет интересна поклонникам творчества Олега Роя, читателям его детских серий и всем любителям современной прозы. Она является частью проекта "#ЛитМост."Эксмо" объединяет". ⠀

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# встреча , Олег Рой , писатель , Тюменская областная научная библиотека

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