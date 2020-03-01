Более тысячи засоров устранили специалисты тюменского водоканала с начала 2020 года

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

1 тыс. 150 засоров ликвидировали на сетях водоотведения специалисты "Росводоканал Тюмень" с начала 2020 года. В 2019 году было зафиксировано и устранено более 5 тыс. 800 засоров. В 19 случаях потребовалась частичная замена коллектора, сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в водоканале, основная причина засоров - нарушение правил пользования системой водоотведения. В канализацию, в том числе, септики индивидуальных жилых домов, запрещается сбрасывать тряпки, ватные палочки, спички, предметы личной гигиены, остатки строительных смесей, наполнители для кошачьих туалетов, жир, волосы, остатки продуктов, бумагу.

"Росводоканал Тюмень" оборудует канализационные станции насосами с режущим механизмом из прочного чугуна и дробилками. Но даже мощная и современная техника не всегда способна справиться со сбросом крупноволокнистого мусора. Напомним, 14 марта после такого сброса пришлось снизить мощность единой станции слива. В ходе внеплановых профилактических работ было извлечено более 20 ведер мусора.