Ялуторовчане выбрали парк Кауля для благоустройства

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: Молодежный центр Ялуторовска во ВКонтакте

Парк Александра Кауля победил в ходе голосования жителей Ялуторовска в выборах общественной территории для благоустройства. Голосование было организовано в рамках участия города во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений по созданию комфортной городской среды.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила помощник заместителя главы Ялуторовска, куратор проекта голосования горожан по выбору территории для благоустройства Ксения Хусаинова.

21 февраля администрация города создала постановление об участии Ялуторовска во всероссийском конкурсе по благоустройству. По условиям конкурса необходимо знать мнение горожан по территории, которую они хотели бы видеть благоустроенной. Прием предложений проводился с 29 февраля по 12 марта. Жители направляли свои предложения на официальный сайт города, в блог главы Ялуторовска, в кабинет 104 администрации города, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте, ящики сбора предложений в спорткомплексах "Атлант", "Альфера", в кинотеатре "Юбилейный". Дополнительно прошли общественные слушания с приглашенным экспертом из Тюмени 11 марта. В них приняли участие 75 горожан.

"Общественная комиссия подсчитала предложения ялуторовчан 16 марта. По итогам большего всего голосов - 208 - получил парк Александра Кауля, в залинейной части города. Он был создан в 1958 год, основным инициатором был представитель завода сухого молока (МКК) Александр Лаврентьевич Кауль. Было высажено около 9 тысяч саженцев, клены, ясени, березы и прочие декоративные породы. Организованного отдыха в нем нет. Ведется строительство велодорожек, но этого недостаточно для инфраструктуры парка. И в залинейной части города мало благоустроенных общественных территорий. Вторая позиция – 123 голоса – роща Декабристов. Остальные предложения связаны с организацией пляжа на озере Бабановское, оборудованием детских площадок, ремонтом улиц и другим", - рассказала Ксения Хусаинова.

Теперь, когда выбран объект благоустройства, добавляет представитель городской администрации, важно знать мнение людей о его наполнении. Голосование по благоустройству парка Кауля пройдет с 19 марта по 24 апреля. Основная цель проектных семинаров — формирование причастности жителей к благоустройству, так как в первую очередь это все делается для них, отмечает куратор проекта голосования горожан по выбору территории для благоустройства Ялуторовска.

"Предложения будут собираться аналогично предыдущему сбору. В Ялуторовске в это время пройдут три стратегические сессии по данной теме. 28 марта пройдет первая такая встреча с горожанами. Приглашаем людей разной категории: общественники, представители общества инвалидов, различных религиозных конфессий, спортсмены, школьники, сотрудники дошкольных учреждений, молодежной политики", - говорит Ксения Хусаинова.

Затем специалисты отрасли начнут работу над созданием проекта, он должен быть создан до 20 мая. Готовый проект благоустройства парка Кауля направят на всероссийский конкурс. В случае победы администрация Ялуторовска может рассчитывать на федеральные средства в реализации проекта создания комфортной городской среды в 2020 – 2021 году.

Анжела Лебедева