Тюменским школьникам напомнили о правилах поведения на весеннем льду

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 60 учеников школы № 60 приняли участие в открытом уроке по безопасному поведению в вблизи весенних рек и озер в Тюмени, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы областного центра ГИМС рассказали третьеклассникам о действиях в условиях экстремальных ситуаций вблизи водных объектов. Ученики узнали, как передвигаться возле водоемов, различить места, где тонкий лед и как действовать, если беда все же случилась. Участники профилактического урока вспомнили правила оказания помощи оказавшимся в экстренной ситуации, приемы спасения и само спасения, телефоны экстренных служб.

Школьникам продемонстрировали технику и оборудование, находящиеся в арсенале инспекции. Помимо снегохода и квадроцикла, интерес вызвало судно на воздушной подушке, которое ученики увидели в работе на льду Туры.