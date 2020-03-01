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Тюменским школьникам напомнили о правилах поведения на весеннем льду

Общество, 15:27 17 марта 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Более 60 учеников школы № 60 приняли участие в открытом уроке по безопасному поведению в вблизи весенних рек и озер в Тюмени, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы областного центра ГИМС рассказали третьеклассникам о действиях в условиях экстремальных ситуаций вблизи водных объектов. Ученики узнали, как передвигаться возле водоемов, различить места, где тонкий лед и как действовать, если беда все же случилась. Участники профилактического урока вспомнили правила оказания помощи оказавшимся в экстренной ситуации, приемы спасения и само спасения, телефоны экстренных служб.

Школьникам продемонстрировали технику и оборудование, находящиеся в арсенале инспекции. Помимо снегохода и квадроцикла, интерес вызвало судно на воздушной подушке, которое ученики увидели в работе на льду Туры.

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# водные объекты , инспекторы ГИМС , лед , школьники

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