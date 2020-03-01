Факты из истории кино и фотографии в Сибири представят на лекции в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Тюменские приоритеты в истории края через призму фотографии" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоится 19 марта.

Лекция основана на исследовании "Век тюменской фотографии. Становление фотодела в Тюмени с конца XIX по первую половину XX века", ее прочтет директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев.

Он расскажет важных моментах из истории кино и фотографии, которые скрыты более популярными мифами. Например, первым цветные снимки сделал Тарас Огибенин. Он представил их на "Первой Западно-Сибирской торгово-промышленной выставке" в Омске в 1911 году вместе со стереоскопическими видами озера Борового и получил серебряную медаль выставки в научно-технической номинации. Первый киносеанс в Сибири состоялся именно в Тюмени, это было 1 декабря 1896 года. Первое сибирское кинопрокатное бюро также открылось в нашем городе.

Начало в 18 часов. Вход свободный. 16+