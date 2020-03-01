  • 18 марта 202018.03.2020среда
  • USD73,8896
    EUR82,3056
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Факты из истории кино и фотографии в Сибири представят на лекции в музее Словцова

Общество, 09:27 18 марта 2020

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Лекция "Тюменские приоритеты в истории края через призму фотографии" в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова состоится 19 марта.

Лекция основана на исследовании "Век тюменской фотографии. Становление фотодела в Тюмени с конца XIX по первую половину XX века", ее прочтет директор Тюменского дома фотографии Сергей Фирцев.

Он расскажет важных моментах из истории кино и фотографии, которые скрыты более популярными мифами. Например, первым цветные снимки сделал Тарас Огибенин. Он представил их на "Первой Западно-Сибирской торгово-промышленной выставке" в Омске в 1911 году вместе со стереоскопическими видами озера Борового и получил серебряную медаль выставки в научно-технической номинации. Первый киносеанс в Сибири состоялся именно в Тюмени, это было 1 декабря 1896 года. Первое сибирское кинопрокатное бюро также открылось в нашем городе.

Начало в 18 часов. Вход свободный. 16+

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , Музейный комплекс им , Словцова , Тюменский дом фотографии , фотография

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:00 18.03.2020Герою России летчику Владимиру Шарпатову исполняется 80 лет
09:49 18.03.2020В Тюменской области более двух тысяч наблюдателей проследят за ходом голосования по Конституции
09:38 18.03.2020Поисковики расскажут о результатах работы ялуторовчанам
09:27 18.03.2020Факты из истории кино и фотографии в Сибири представят на лекции в музее Словцова