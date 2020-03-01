Посвященная пограничникам выставка открылась в Нижнетавдинском районе

| Фото: администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Выставочный проект "На страже Родины!", посвященный пограничникам Тюменской области, открылся в историко-краеведческом центре Нижней Тавды. Его реализовали совместными силами с общественной организацией ветеранов-пограничников региона и приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация муниципалитета.

На выставке представлены личные вещи, фотографии и письма пограничников за последние 40 лет.

Идею создать экспозицию высказали ветераны-пограничники. Почетным гостем историко-краеведческого центра стал генерал-лейтенант, начальник регионального пограничного управления ФСБ России по УФО Владимир Попов.

Работа по выявлению архивных документов пограничников Нижнетавдинского района будет продолжаться и дополняться. Намечены планы работы с ветеранами-пограничниками Тюменской области в патриотическом воспитании подрастающего поколения на территории района.