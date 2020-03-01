Данные с тепловизоров в Рощино позволят найти информацию о каждом пассажире

| Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Сохраненные данные тепловизионной проверки прибывших в Тюмень из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу позволяют найти информацию о каждом пассажире. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, что данные с двух стационарных тепловизоров в тюменском аэропорту Рощино в режиме реального времени отслеживают сотрудники управления. Тепловизоры, установленные в терминалах международных и внутренних рейсов, позволят выявить пассажиров с признаками заболевания - температурой 37-38 градусов и направить их в медпункт.

"Вся информация также будет сохраняться и, в случае необходимости, их можно распечатать на цветном принтере и найти сведения о каждом пассажире - отметил начальник отдела эпиднадзора Александр Летюшев, - Для этого в комплекте с тепловизорами идет ноутбук и соответствующее программное обеспечение".

Добавим, что оборудование закуплено за счет средств бюджета Тюменской области.