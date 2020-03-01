Восемьдесят человек показали мастерство на выставке в ялуторовском дворце культуры

| Фото: "Культурный центр «Арт-Вояж» | Ялуторовск" во ВКонтакте | Фото: "Культурный центр «Арт-Вояж» | Ялуторовск" во ВКонтакте

Работы 82 участников представили на выставке изделий декоративно-прикладного творчества во Дворце культуры Ялуторовска. Экспозиция открылась в рамках проведения XXVI областного открытого фестиваля народного творчества им. С. И. Мамонтова 16 марта.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в комитете по культуре и туризму города, самому юному участнику — семь лет. "Активное участие приняли учащиеся винзилинской детской школы искусств "Мечта". У нас есть работы от ребят из Сладковского, Омутинского районов, Заводоуковска, Ялуторовска. На выставке представлены много замечательных и интересных вещей, выполненных в разных техниках. Есть и батик, и плетение из ивового прута, аппликации, роспись, куклы, несколько работ — в технике гильоширования. Гости выставки могут увидеть гамак, сплетенный в технике макраме", — рассказали в комитете.

Отметим, фестиваль народного творчества им. С.И. Мамонтова открыли в Ялуторовске 16 марта. Выставка декоративно-прикладного творчества проработает во дворце творчества до 22 марта, среди участников выберут победителей. Остальные конкурсные мероприятия фестиваля пройдут по плану до 4 апреля.

Инна Пахомова