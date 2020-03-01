В ДТП на улице Полякова в Тюмени пострадали четыре человека

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре человека получили травмы в ДТП в Тюмени 17 марта, сообщает ГИБДД региона. Около 9 часов на ул. Владимира Полякова столкнулись Chevrolet и Volkswagen Golf.

По предварительным данным, Chevrolet выехал на встречную полосу. В результате столкновения были травмированы трое мужчин и женщина.

На пешеходном переходе на ул. Щербакова автомобиль Daewoo Matiz около 12 часов сбил женщину. 60-летний водитель пояснил сотрудникам ГИБДД, что не заметил пешехода.

Всего к 12 часам 17 марта в четырех дорожно-транспортных происшествия пострадали семь человек. Три ДТП произошли в областном центре, одно - на 28-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск.

Госавтоинспекция напоминает тюменским водителям, что в снегопад нужно заранее тормозить перед пешеходными переходами, а всем участникам движения быть внимательнее на дорогах в условиях сложных погодных условий.