Творческих тюменцев зовут на конкурс национальных видеороликов "МЫ"

| Фото: центр "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: центр "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Заявки на участие в I тюменском областном конкурсе национальных видеороликов "МЫ" принимаются до 20 мая, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Жители областной столицы могут выступить в следующих номинациях: "Игровой/художественный видеоролик с актерами" (1-5 минут), "Анимационный ролик" (20-60 секунд), "Видеорепортаж/видеоблог" (1-5 минут).

Конкурсантам предлагают осветить в своих работах следующие темы: "Национальная идентичность", "Межнациональное согласие в Тюменской области".

С подробной информацией, положением и заявкой можно ознакомиться на сайте.

Итоги подведут 12 июня. Победители получат денежные призы.