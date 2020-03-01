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Творческих тюменцев зовут на конкурс национальных видеороликов "МЫ"

Общество, 08:37 19 марта 2020

центр "Медиаполис" во ВКонтакте (архив) | Фото: центр "Медиаполис" во ВКонтакте (архив)

Заявки на участие в I тюменском областном конкурсе национальных видеороликов "МЫ" принимаются до 20 мая, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Жители областной столицы могут выступить в следующих номинациях: "Игровой/художественный видеоролик с актерами" (1-5 минут), "Анимационный ролик" (20-60 секунд), "Видеорепортаж/видеоблог" (1-5 минут).

Конкурсантам предлагают осветить в своих работах следующие темы: "Национальная идентичность", "Межнациональное согласие в Тюменской области".

С подробной информацией, положением и заявкой можно ознакомиться на сайте.

Итоги подведут 12 июня. Победители получат денежные призы.

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# видеоролики , кино , конкурс , фильмы

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