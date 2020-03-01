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Тюменца отправили в колонию за пьяную езду

Происшествия, 13:38 18 марта 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в езде в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В июне 2019 года 39-летний мужчина за пьяное вождение был оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен водительских прав на полтора года. В октябре 2019 года автомобиль Hyundai под управлением тюменца был остановлен сотрудниками ДПС на улице Широтной. У водителя имелись признаки опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Было возбуждено уголовное дело. Спустя месяц водитель вновь был остановлен сотрудниками ДПС в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил подсудимому 1 год 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на 2 года 10 месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# исправительная колония , пьяная езда

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