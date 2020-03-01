Минпросвещения опубликовало инструкцию для пользователей "Российской электронной школы"
Методические рекомендации по использованию портала "Российская электронная школа" подготовило Минпросвещения России. Напомним, для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции школы переведены на дистанционное обучение.
По информации пресс-службы министерства, инструкция размещена на официальном сайте и закреплена на стартовой странице. В настоящее время министерство готовит расширенный перечень онлайн-ресурсов для качественного образовательного процесса в дистанционной форме.
Уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс "Российской электронной школы", одному из ключевых ресурсов национального проекта "Образование", доступны каждому пользователю, имеющему выход в интернет.
Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных авторских программ, прошедших независимую экспертизу и полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам.
Упражнения и проверочные задания уроков даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
Портал "Российская электронная школа" доступен в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу https://resh.edu.ru/. В ближайшее время министерство также представит расширенный перечень других информационных ресурсов, помогающих в занятиях онлайн.