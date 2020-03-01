Минпросвещения опубликовало инструкцию для пользователей "Российской электронной школы"

| Фото: edu.gov.ru/ | Фото: edu.gov.ru/

Методические рекомендации по использованию портала "Российская электронная школа" подготовило Минпросвещения России. Напомним, для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции школы переведены на дистанционное обучение.

По информации пресс-службы министерства, инструкция размещена на официальном сайте и закреплена на стартовой странице. В настоящее время министерство готовит расширенный перечень онлайн-ресурсов для качественного образовательного процесса в дистанционной форме.

Уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс "Российской электронной школы", одному из ключевых ресурсов национального проекта "Образование", доступны каждому пользователю, имеющему выход в интернет.

Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных авторских программ, прошедших независимую экспертизу и полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам.

Упражнения и проверочные задания уроков даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.

Портал "Российская электронная школа" доступен в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу https://resh.edu.ru/. В ближайшее время министерство также представит расширенный перечень других информационных ресурсов, помогающих в занятиях онлайн.