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Почта России выпустила серию виртуальных открыток

Общество, 13:02 19 марта 2020

Почта России | Фото: Почта России

Серию виртуальных открыток выпустила Почта России совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". На открытках изображены рисунки подопечных фонда, сообщает почтового оператора.

У каждого рисунка – своя история: их юные авторы, мальчики и девочки, победили свою болезнь. Вырученные средства пойдут на реализацию медицинской программы фонда. Универсальные открыткие можно оформить и отправить на сайте market.pochta.ru.

Почта России | Фото: Почта России

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# благотоврительность , открытки , Почта России

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