Почта России выпустила серию виртуальных открыток
| Фото: Почта России
Серию виртуальных открыток выпустила Почта России совместно с благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". На открытках изображены рисунки подопечных фонда, сообщает почтового оператора.
У каждого рисунка – своя история: их юные авторы, мальчики и девочки, победили свою болезнь. Вырученные средства пойдут на реализацию медицинской программы фонда. Универсальные открыткие можно оформить и отправить на сайте market.pochta.ru.
| Фото: Почта России