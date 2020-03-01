В тюменской школе № 88 активно применяют дистанционный формат обучения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять лет используют дистанционный формат обучения в школе № 88 Тюмени. С переходом на карантин с 18 марта данная работа продолжилась. Об этом рассказала корреспонденту "Тюменской линии" учитель начальных классов школы № 88 Татьяна Погребнюк.

"Такой формат обучения мы используем не только во время карантина, но и на протяжении всего учебного года. Дети и родители уже привыкли к этому формату и знают, как работать, и им такой формат обучения интереснее, чем занятия просто по учебнику. Дистанционная форма обучения позволяет ребенку за каждое правильно выполненное задание получать положительное подкрепление, похвалу, грамоты, медали, доступ к образовательным мультфильмам", - добавила она.

Учебный процесс организован на базе онлайн-платформ: Учи.ру., Якласс, Мобильное электронное образование. Школьники могут изучать все основные предметы в интерактивной форме, готовиться к ВПР и ОГЭ, участвовать в олимпиадах.

“У наших учеников есть два формата, по которым они могут обучаться дистанционно. Либо выполнять задания по учебнику, которые прикреплены в веб-образовании, либо работать в цифровом формате", - пояснила учитель школы № 88.

Каждый ученик имеет доступ к онлайн-платформе, ежедневно получает задания по всем предметам от учителя, выполняет их. Учителя записывают аудиоуроки, проводят видеоуроки. Учитель может объяснять материал классу, демонстрировать ученикам любые презентации.

После того, как дети выполняют все задания, у учителя на экране появляется полный отчет, по которому видно, на каком уровне освоения материала по той или иной теме находится каждый ученик. Учитель видит, сколько времени затратил ребенок на выполнение задания, какие допустил ошибки.

"Благодаря такой системе есть возможность дать комментарии ребенку, если у него возникают трудности по изучению какой-то темы. Эта система удобна прежде всего для детей, потому что они имеют несколько попыток для выполнения задания. Все родители также зарегистрированы на этих порталах и получают уведомления на электронную почту, какие темы ребенок усвоил, насколько успешно, сколько времени занимался и так далее", - отметила Татьяна Погребнюк.

Ирина Шемякина