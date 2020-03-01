Запсибкомбанк каждый месяц разыгрывает денежный приз на развитие бизнеса

Фото: Запсибкомбанк Фото: Запсибкомбанк

Расчетный счет – неотъемлемая часть ведения любого бизнеса. Запсибкомбанк для корпоративных клиентов в марте запустил акцию "Бери и делай", по итогам которой ежемесячно будут разыграны денежные призы.

Приз в 50 тыс. рублей будет разыгран среди новых клиентов, которые открыли расчетный счет в месяце, предшествующему месяцу проведения розыгрыша. Еще 50 тыс. рублей могут получить клиенты, уже имеющие расчетный счет в ПАО "Запсибкомбанк".

Акция продлится до 30 сентября 2020 года. Главное условие – расчетный счет должен быть активным.

Для участия в акции новым клиентам необходимо открыть расчетный счет в месяце, предшествующем месяцу проведения розыгрыша, активно работать по расчетному счету, а также выразить свое желание на участие в акции путем подписания уполномоченным представителем необходимых документов и в любом удобном офисе банка.

Кроме того, при открытии расчетного счета доступно дистанционное управление в системе "ЗапСиб iNet". В любое удобное время клиент банка может с легкостью проводить все необходимые платежи по своему счету.

Действующие клиенты, чтобы принять участие в акции, должны иметь расчетный счет, активно работать по нему и оформить согласие в любом офисе банка.

"Запсибкомбанк запустил уникальную акцию для корпоративных клиентов с минимальными условиями для участия. Активно используйте расчетный счет и выигрывайте денежный приз. Вероятность выигрыша высока, потому что розыгрыш проводится каждый месяц. Клиент может использовать выигрыш по своему усмотрению: на рекламу, новое оборудование, закуп товаров, премию сотрудникам", – прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Оксана Седых.

Оформить заявку на звонок сотрудника и узнать подробнее об условиях расчетно-кассового обслуживания можно на сайте банка.