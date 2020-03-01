Тюменцы заняли призовые места в общем зачете Кубка мира по спорту слепых

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Вера Хлызова одержала победу в общем зачете Кубка мира по спорту слепых минувшего спортивного сезона, сообщает ЦСП72.

Вере Хлызовой вместе со спортсменом-ведущей Натальей Якимовой не было равных в биатлоне и лыжных гонках. Тренирует тюменку Вячеслав Голдинов.

В общем зачете у мужчин отличились Станислав Чохлаев и Николай Полухин. Чохлаев вместе со спортсменом-ведущим Олегом Колодийчуком занял второе место в биатлоне и третье в лыжных гонках.

Николай Полухин вместе со спортсменом-ведущим Эдуардом Березин занял третье место в биатлоне.