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Тюменцы заняли призовые места в общем зачете Кубка мира по спорту слепых

Спорт, 18:54 19 марта 2020

ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменка Вера Хлызова одержала победу в общем зачете Кубка мира по спорту слепых минувшего спортивного сезона, сообщает ЦСП72.

Вере Хлызовой вместе со спортсменом-ведущей Натальей Якимовой не было равных в биатлоне и лыжных гонках. Тренирует тюменку Вячеслав Голдинов.

В общем зачете у мужчин отличились Станислав Чохлаев и Николай Полухин. Чохлаев вместе со спортсменом-ведущим Олегом Колодийчуком занял второе место в биатлоне и третье в лыжных гонках.

Николай Полухин вместе со спортсменом-ведущим Эдуардом Березин занял третье место в биатлоне.

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# биатлон , лыжные гонки , Николай Полухин , Станислав Чохлаев

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