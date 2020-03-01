Четыре пожара произошли из-за короткого замыкания в Тюменской области за сутки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Четыре пожара произошли из-за короткого замыкания электропроводки в Тюменской области 18 и 19 марта.

18 марта произошло возгорание в восьмиквартирном одноэтажном доме № 15 на ул. Больщевиков. "Пожар произошел в третьем часу дня. Огонь повредил внутреннюю отделку и кровлю на площади 10 квадратных метров", — рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

Также по причине короткого замыкания электропроводки пожары произошли 18 марта в частных домах в Ишиме и в Ярковском районе.

А 19 марта в 3 часа на ул. Сиреневой в садоводческом товариществе "Якорь" произошел пожар в дачном одноэтажном доме. Огонь повредил здание по всей площади. Пострадавших нет. Пламя не успело перекинуться на соседние строения.

Инна Пахомова