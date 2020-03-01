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Тюменцев научили антивирусной зарядке в режиме онлайн

Общество, 11:46 19 марта 2020

Студенческий центр ТюмГУ | Фото: Студенческий центр ТюмГУ

Антивирусную онлайн-зарядку провела в прямом эфире для тюменцев мастер спорта по карате и студентка ТюмГУ Камилла Завгородняя в Студенческом центре вуза.

Камилла продемонстрировала комплекс упражнений, который в домашних условиях может выполнить каждый, чтобы поддержать себя в форме.

Напомним, с 18 марта по 10 апреля в Тюменской области введен режим особой готовности: ограничено проведение мероприятий, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. В это время молодежные команды Тюмени будут проводить события в режиме онлайн.

Студенческий центр ТюмГУ Студенческий центр ТюмГУ Студенческий центр ТюмГУ Студенческий центр ТюмГУ Студенческий центр ТюмГУ Студенческий центр ТюмГУ ﻿

Отметим, в 2019 году Камилла заняла второе место в номинации "Спортсмен" национальной премии "Студент года". Она известна как победитель и лауреат областных фестивалей и конкурсов ГТО и "Звезды студенчества", победитель и призер Российского студенческого спортивного союза по каратэ, обладатель других достижений в физкультуре и спорте.

В 2019 учебном году получала именную стипендию губернатора Тюменской области.

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# зарядка , ТюмГУ

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