Семнадцать хоккеистов "Рубина" набрали очки в серии плей-офф

| Фото: ХК "Рубин | Фото: ХК "Рубин

17 хоккеистов тюменского "Рубина" набирали очки в играх плей-офф Кубка Владимира Петрова, сообщает пресс-служба клуба.

Дружина Михаила Звягина задействовала 26 игроков в сериях с пензенским "Дизелем" (4-1) и "Югрой" из Ханты-Мансийска (2-2). Из них половина провели все десять матчей. Это защитники Дмитрий Лютов, Георгий Бердюков, Константин Фаст, Станислав Калашников и Виталий Зотов, а также форварды Денис Ячменёв, Егор Бабенко, Егор Попов, Роман Горбунов, Михаил Железнов, Семён Иванов, Никита Ядроец и Константин Белов.

Уже 17 хоккеистов "Рубина" набрали результативные баллы. В их числе и вратарь Алексей Артамкин, которому записали голевой пас в последнем перед паузой в плей-офф матче с "Югрой".

Среди защитников по пять баллов набрали Фаст и Бердюков. Они же лидируют по количеству игрового времени. Георгий проводит на льду в среднем 21 минуту 16 секунд за матч. Фаст и Калашников, отдавший пока две голевые передачи, играют по 20 с половиной минут.

Лучшим бомбардиром "Рубина" является Роман Горбунов, у которого – девять (1+8) очков. Он же сейчас – лучший ассистент в лиге. Капитан тюменцев Денис Ячменев набрал восемь (3+5) баллов. По семь очков – у Егора Бабенко и Егора Попова.

Четыре шайбы провел партнер Попова по звену – Михаил Железнов, отдавший также две голевые передачи. Вместе с ними в тройке выходит Семен Иванов (1+3), у которого наряду с Ячменевым и Горбуновым лучший в команде показатель полезности +6.