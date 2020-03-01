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Мокрый снег и сильный ветер обещают синоптики жителям юга Тюменской области

Общество, 18:21 19 марта 2020

airport-surgut.ru | Фото: airport-surgut.ru

Мокрый снег, дождь ветер порывами до 18 метров в секунду прогнозируют синоптики по югу Тюменской области 20 марта, сообщает региональное управление МЧС России.

При этом температура воздуха составит ночью плюс 2, минус 3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 6 градусов. Ветер юго-западный 8 -13 метров в секунду, в отдельных районах порывы 15 -18 метров в секунду, температура ночью.

В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения на территории области, связанные с обледенением (повреждением (обрывом) линий связи и электропередач); ограничения в движении и ДТП на дорогах федерального и муниципального значения на территории области, задержки, отмена автобусов внутреннего, междугороднего и международного сообщений; возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , метеоусловия , погода

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