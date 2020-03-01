Тюменцев научили делать коллаж весенних птиц в режиме онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Создавать коллажи из цветной бумаги в технике ирландского художника-иллюстратора Криса Хоутона участников онлайн мастер-класса обучила преподаватель изобразительного искусства Ольга Назарова. Дистанционный мастер-класс "Тихо! У нас есть план. Весенние птицы в технике коллаж" прошел в мультицентре "Контора Пароходства" 19 марта.

Напомним, молодежные команды Тюмени во время режима повышенной готовности предлагают образовываться или организовывать свой события в режиме онлайн. Участникам мастер-классов требовалось лишь подключиться к трансляции в Инстаграм, а также приготовить цветную и белую бумагу или картон, клей и ножницы.

"Даже находясь дома можно провести время с пользой, особенно, в общении со своими детьми, - рассказала Ольга Назарова. - Ведь наш проект он именно про совместный досуг. Сегодня мы из самых простых форм будем учиться делать коллаж весенних птиц".

По ее словам, техника художника Криса Хоутона доступна всем, попробовать свои силы в ней может любой в возрасте от двух до ста лет.

"Этот мастер-класс - только одно из событий большого проекта "Лучше дома", - отметила руководитель проекта Юлия Каргаполова. - Эти события тюменцы могут посещать, не выходя из дома. В режиме онлайн можно встречаться с экспертами в различных областях, слушать лекции. Также мы планируем запустить для участников творческого конкурса "Цех" "свидания" онлайн, где они смогут удаленно встречаться друг с другом, обсуждать свои идеи и совместными усилиями делать их более качественными".

Афиши с информацией о прямых трансляциях, эфирах, вебинарах, мастер-классах от молодежных общественных пространств Тюменской области выходят ежедневно на платформе мультицентра "Контора пароходства". Также на площадке будут публиковаться образовательные статьи, тизеры лекций, подборки полезных материалов.

Николай Ступников