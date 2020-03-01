Концепцию зимнего благоустройства набережной предлагают создать тюменцам
О старте федерального конкурса #Городские! и организации своей номинацию "Город зимы" сообщает тюменская "Контора пароходства".
Прием заявок открыт, итоги будут подведены в Тюмени.
Организаторы предлагают создать концепцию благоустройства открытой площадки набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза в зимнее время, чтобы территория была востребована у горожан и стала главной точкой притяжения.
Участвовать могут студенты и молодые специалисты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, дизайна окружающей среды, промышленные дизайнеры, а также активисты и специалисты event−индустрии от 18 до 35 лет.
Участники должны придумать концепцию и визуализацию благоустройства пространства, оформить заявку на сайте Росмолодежи до 30 марта включительно.
Победители конкурса получат возможность стажировки в архитектурных бюро от программных партнеров конкурса, а также ценные призы от коммерческих партнеров конкурса.
Проект проводится совместно с Общероссийской организацией "Городские реновации".