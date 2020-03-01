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Концепцию зимнего благоустройства набережной предлагают создать тюменцам

Общество, 13:52 20 марта 2020

"Контора пароходства" | Фото: "Контора пароходства"

О старте федерального конкурса #Городские! и организации своей номинацию "Город зимы" сообщает тюменская "Контора пароходства".

Прием заявок открыт, итоги будут подведены в Тюмени.

Организаторы предлагают создать концепцию благоустройства открытой площадки набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза в зимнее время, чтобы территория была востребована у горожан и стала главной точкой притяжения.

Участвовать могут студенты и молодые специалисты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, дизайна окружающей среды, промышленные дизайнеры, а также активисты и специалисты event−индустрии от 18 до 35 лет.

Участники должны придумать концепцию и визуализацию благоустройства пространства, оформить заявку на сайте Росмолодежи до 30 марта включительно.

Победители конкурса получат возможность стажировки в архитектурных бюро от программных партнеров конкурса, а также ценные призы от коммерческих партнеров конкурса.

Проект проводится совместно с Общероссийской организацией "Городские реновации".

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# архитектура , благоустройство , Контора пароходства , набережная

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