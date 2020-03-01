Концепцию зимнего благоустройства набережной предлагают создать тюменцам

| Фото: "Контора пароходства" | Фото: "Контора пароходства"

О старте федерального конкурса #Городские! и организации своей номинацию "Город зимы" сообщает тюменская "Контора пароходства".

Прием заявок открыт, итоги будут подведены в Тюмени.

Организаторы предлагают создать концепцию благоустройства открытой площадки набережной от моста Челюскинцев до Масловского взвоза в зимнее время, чтобы территория была востребована у горожан и стала главной точкой притяжения.

Участвовать могут студенты и молодые специалисты в сфере градостроительства, архитектуры, урбанистики, дизайна окружающей среды, промышленные дизайнеры, а также активисты и специалисты event−индустрии от 18 до 35 лет.

Участники должны придумать концепцию и визуализацию благоустройства пространства, оформить заявку на сайте Росмолодежи до 30 марта включительно.

Победители конкурса получат возможность стажировки в архитектурных бюро от программных партнеров конкурса, а также ценные призы от коммерческих партнеров конкурса.

Проект проводится совместно с Общероссийской организацией "Городские реновации".