Молодежный клуб РГО на базе центра "Аванпост" стал лучшим в УФО

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Тюменский молодежный клуб Русского географического общества на базе центра "Аванпост" признан лучшим в УФО. По результатам оценки РГО, тюменский клуб занял первое место в тройке лучших, а также вошел в пятерку лучших клубов страны и зарубежья, сообщает "Аванпост".

За прошедшие юные активисты прошли школу начальной турподготовки, знакомились с уникальной природой самых отдаленных уголков нашей страны в документальных фильмах из фонда Русского географического общества и проверяли свои знания в играх "Что? Где? Когда?" и в рамках Всероссийской просветительской акции "Географический диктант".

Ярким событием для участников клуба стала комплексная экспедиция на острова Большой Курильской гряды. Почти полтора летних месяца семь юнармейцев Тюменской области в сопровождении педагогов центра "Аванпост" изучали географические, топографические, геологические, климатические особенности острова Итуруп, а также занимались поиском объектов военно-исторической техники времен Второй мировой войны.

Клуб существует с 2017 года. Состав активистов клуба разнообразен - это и юнармейцы, и обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, и воспитанники военно-патриотических объединений Тюменской области, школьники и студенты.