Водоканал переходит на удаленную работу с потребителями и подрядчиками

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Росводоканал Тюмень приостанавливают очное обслуживание абонентов, предприятие переходит на работу с потребителями и подрядчиками в режиме удаленного взаимодействия с 23 марта. Такие меры приняты в связи с введением в Тюменской области режима повышенной готовности из-за массового распространением коронавирусной инфекции в России, сообщает пресс-служба компании.

Предприятие продолжает работать по обеспечению потребителей услугами водоснабжения и водоотведения. Будут закрыты лишь офисы для посещения, чтобы ограничить большое скопление людей.

"Мы усиливаем информационно-справочную службу. С 8 до 20 часов специалисты колл-центра по всем вопросам будут консультировать по телефону, а с 20 до 8 часов на связи аварийная служба компании. Наши сотрудники ответят на запросы абонентов по электронной почте и через сервис обращений на сайте компании. Документы и договоры будут направлены электронной почтой или Почтой России. Специалисты метрологической службы, осуществляющие поверку и установку приборов учета, продолжат работать в штатном режиме", - пояснила коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

Для дистанционного взаимодействия с сотрудниками "Росводоканал Тюмень" по всем вопросам (оплаты, направления заявок на оформление договорных отношений) рекомендуем воспользоваться следующими бесплатными сервисами компании: информационно-справочная служба по телефону: 540-940; электронной почте: tmn@rosvodokanal.ru; на сайте предприятия www.vodokanal.info в разделе "CALL-ЦЕНТР" (для частных лиц); личный кабинет на сайте: www.vodokanal.info/lk/login. php (для юридических лиц).

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, не приходя в офис, можно следующими способами: на сайте www.vodokanal.info в разделе "Оплатить услуги"; в любом отделении ОАО "ТРИЦ"; на сайте ОАО "ТРИЦ" в разделе "Личный кабинет": lk.itpc.ru и в мобильном приложении ОАО "ТРИЦ"; в любом почтовом отделении (по квитанции ОАО "ТРИЦ"); в отделениях банков и мобильных приложениях банков (с оплатой комиссии за услуги банка) на расчетный счет ООО "Тюмень Водоканал"; через банкоматы (с оплатой комиссии за услуги банка) на расчетный счет ООО "Тюмень Водоканал".

Работу офисов компания планируется возобновить 13 апреля.