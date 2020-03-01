Весной свежей зелени будет достаточно, заверили тюменские производители

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свежую зелень к весеннему столу тюменцев готовы поставлять на предприятии ООО "Ритза". Здесь выращивают два вида салата, сельдерей, петрушку, базилик, рукколу и томаты.

"Производим около 40 тонн в месяц несколько сортов томатов, около 10 тысяч стаканчиков салатов пакуем каждый день. Все в рабочем режиме. Какого-то особенного повышения спроса нет, просто весной пост, авитаминоз, хочется зелени и овощей", - рассказал заместитель директора по производству Евгений Колосов и заметил, что при необходимости предприятие готово увеличить объем продукции на 10-15%.

Цены повышать не планируется, сообщил Евгений Колосов, наоборот, в апреле-мае они немного понижаются, потому что предприятие меньше несет затрат - световой день увеличивается, благодаря чему тратится меньше электроэнергии на освещение.

При выращивании культур в ООО "Ритза" используют финские технологии, салат находится в специальных лотках, по которым протекает питательный раствор. Это экологически чистая продукция. Зимой немного уменьшается количество продукции из-за увеличения срока ее созревания. Покупатели - Тюменская область, Свердловская и Курганская области, все основные сети - "Лента", "Метро", "Ашан", "Магнит".