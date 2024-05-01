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В Тюменской области число ИП выросло на 10,7 %

Экономика, 17:29 15 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области достигло 74,8 тыс. человек, что на 6,3 % больше, чем год назад. Число индивидуальных предпринимателей выросло на 10,7 %, сообщает региональный центр "Мой бизнес".

Количество самозанятых составило 122,3 тыс. человек — в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Численность занятых в сфере МСП, включая ИП, за год выросла на 2,2 %, до 230,2 тыс. человек

В целом по России количество субъектов малого и среднего предпринимательства за рассматриваемый период увеличилось на 5 % и составило 6 561,6 тыс. единиц.

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# Мой бизнес , предпринимательство

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