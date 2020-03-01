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Ялуторовский острог приглашает на онлайн-экскурсии и мастер-классы

Общество, 15:23 22 марта 2020

Ялуторовский острог во ВКонтакте | Фото: Ялуторовский острог во ВКонтакте

Ялуторовский острог присоединился к культурному карантину, сообщает пресс-служба учреждения.

По словам заведующей Ялуторовским острогом Нины Бешенцевой, серия онлайн-трансляций будет проходить до 10 апреля. Сотрудники представят мастер-классы, проведут экскурсии по действующим выставкам и краеведческие уроки.

Онлайн-формат действует в официальной группе "Ялуторовский острог" в соцсети ВКонтакте.

Первая видеоэкскурсия состоялась по персональной выставке Александра и Людмилы Ковалёвых "Полет фантазий и рук творение", которая открылась 1 марта. На выставке представлено около 18 видов рукоделия. Автор Людмила Ковалёва рассказала об экспонатах, созданных в техниках гильоширование, холодный батик, вышивка, филейное вязание, роспись.

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# выставка , карантин , соцсети , Ялуторовский острог

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