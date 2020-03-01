Житель Казанского вернул бывшей супруге долг по алиментам

| Фото: УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

170 тыс. рублей долга за алименты вернул бывшей супруге житель с. Казанское, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Как объяснил мужчина судебному приставу, жена после развода сразу вышла замуж, и бывшие супруги никак не пришли к согласию по воспитанию общего ребенка. Возможность оплачивать алименты у мужчины имеется, первое время он добровольно перечислял средства на содержание сына, но потом начались ссоры с бывшей женой.

Судебные приставы разъяснили мужчине, что неисполнение решения суда может грозить уголовной ответственностью, вплоть до тюремного заключения. Мужчина полностью погасил долг перед взыскателем. Теперь ежемесячно средства на содержание ребенка перечисляются отцом в добровольном порядке.