  • 23 марта 202023.03.2020понедельник
  • USD78,0443
    EUR84,1552
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Казанского вернул бывшей супруге долг по алиментам

Происшествия, 14:49 23 марта 2020

УФССП по Тюменской области | Фото: УФССП по Тюменской области

170 тыс. рублей долга за алименты вернул бывшей супруге житель с. Казанское, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Как объяснил мужчина судебному приставу, жена после развода сразу вышла замуж, и бывшие супруги никак не пришли к согласию по воспитанию общего ребенка. Возможность оплачивать алименты у мужчины имеется, первое время он добровольно перечислял средства на содержание сына, но потом начались ссоры с бывшей женой.

Судебные приставы разъяснили мужчине, что неисполнение решения суда может грозить уголовной ответственностью, вплоть до тюремного заключения. Мужчина полностью погасил долг перед взыскателем. Теперь ежемесячно средства на содержание ребенка перечисляются отцом в добровольном порядке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алименты , долги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 23.03.2020Пьяный водитель на "Инфинити" пытался скрыться от ДПС в Тюмени
15:32 23.03.2020Руководителя организации оштрафовали в Голышманово за нарушения при добыче песка
14:49 23.03.2020Житель Казанского вернул бывшей супруге долг по алиментам
12:59 23.03.2020Мошенника, обманувшего тюменских пенсионеров, задержали в Московской области