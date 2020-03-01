Школьникам Ишима помогут выбрать профессию

| Фото: Центральной библиотеки города Ишима | Фото: Центральной библиотеки города Ишима

Цикл профориентационных мероприятий "Профи-навигатор" планируют провести ишимские библиотекари для учеников начальной школы в 2020 году. Проект стартовал в январе и продолжится после карантина.

По информации главного библиотекаря центральной библиотеки Ишима Ларисы Грековой, проект позволяет ребятам через игру попробовать свои силы в доступных видах деятельности и повысить интерес к той или иной профессии.

"Охват составит более 1 тысячи детей, уже 150 ребят приняли участие в мероприятиях цикла. После карантина проект будет носит выездной характер, потому что библиотека полностью закрывается на модернизацию", - рассказала специалист.

В январе-феврале ученики школы №31 приняли участие в познавательной викторине "Все работы хороши", узнали, чем занимаются люди разных профессий и какими качествами должны обладать. Ребята посмотрели мультфильм из серии "Навигатум" о разнообразии профессий. В феврале школьники прошли квест "Люди в белых халатах", на котором познакомились с многообразием медицинских специальностей, посмотрели познавательный видеоролик, попробовали себя в роли врачей и пациентов, а также прошли испытания в интерактиве "У кого ты на приеме?".

В планах знакомство с профессиями искусства: театральный час "Профессия - кукловод", игровой калейдоскоп "Цирковые династии" и вечер-кинопроба "Хочу актером в "Ералаш"!".

Дверь в мир отваги и героизма откроют виртуальное космопутешествие "Звездные профессии", литературная эстафета "Кто такие огнеборцы?" и турнир вопросов и ответов "Что должен уметь полицейский?".

О появлении на Руси алфавита, первых книг, а также о том, кто нес в массы идеи просвещения и грамотности расскажут ретро- экскурс в профессию "Первопечатники" и информационный час "Учитель - профессия будущего".

Завершит цикл профориентационных мероприятий мотивационный челлендж "Я и моя будущая профессия", на котором участники в формате видеоблога расскажут о своей будущей профессии.

| Фото: Центральной библиотеки города Ишима | Фото: Центральной библиотеки города Ишима

Инна Кондрашкина