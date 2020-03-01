Изменены дата и место проведения финала Всероссийской олимпиады школьников

| Фото: пресс-службы Минпросвещения России | Фото: пресс-службы Минпросвещения России

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников перенесен на 30 июня 2020 года. Ученики смогут принять участие в финале, оставаясь в населенном пункте, где они живут. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Проверка олимпиадных работ пройдет в строгом соответствии с регламентом: они будут отсканированы и направлены в оргкомитет.

Оргкомитеты обязательно ознакомят участников с результатами. Регионы получат видеозапись с анализом заданий, и школьники смогут самостоятельно сравнить оценку, выставленную жюри, с теми требованиями, которые предъявлялись к работе. В случае несогласия с оценкой школьник сможет подать заявление на апелляцию, она будет организована в режиме видео-конференц-связи.

Детали нового расписания заключительного этапа олимпиады будут опубликованы в ближайшее время. Срок окончания олимпиады перенесен с 30 апреля на 30 июня. Всего же в заключительном этапе планируют принять участие около 5 тыс. 600 школьников.

Совместно с центральными предметно-методическими комиссиями корректируются требования к проведению заключительного этапа по каждому общеобразовательному предмету и задания заключительного этапа.

Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором разрабатывает алгоритм проведения заключительного этапа олимпиады. В нем используют технологические решения, апробированные при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Документы и вся необходимая информация по подготовке и проведению олимпиады будут размещены на сайте Минпросвешения и направлены в субъекты Федерации.

Напомним, что Минпросвещения 14 марта рекомендовало регионам временно перевести учеников на дистанционное обучение на фоне пандемии COVID-19.