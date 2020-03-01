Тюменцам предлагают присоединиться к проекту "Мы вместе"

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Присоединиться к всероссийской акции МыВместе предлагают жителям и предприятиям Тюменской области. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф и предложить варианты адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

В настоящее время в связи с угрозой распространения коронавирусой инфекции многие жители региона вынуждены находиться в изоляции. Волонтеры могут помочь в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем и в организации работы региональных штабов. Кроме того, добровольцы, имеющие соответствующую подготовку, могут оказать психологическую поддержку.

На сайте работает несколько разделов. Так, в разделе "Стать волонтером" могут зарегистрироваться те, кто готов помочь людям на самоизоляции в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем, оказывать им психологическую и юридическую поддержку, общаться с пожилыми людьми по видеосвязи, чтобы они не чувствовали себя одинокими.

В разделе "Хочу помочь" организации могут сообщить о ресурсах, которыми они готовы поделиться, например, о продуктах и услугах. Здесь же публикуются полезные новости, рекомендации и контакты, информация о том, как полезно провести время в карантине.

В Тюмени к акции уже присоединились волонтеры-медики. 19 марта они организовали штаб помощи пожилым людям и маломобильным гражданам.

| Фото: Волонтеры-медики Тюменской области ВКонтакте | Фото: Волонтеры-медики Тюменской области ВКонтакте

По словам пресс-секретаря Общероссийского народного фронта по Тюменской области Ирины Пузыревой, волонтеры старше 18 лет выезжают к гражданам по их заявкам закупают им продукты, лекарства, оплачивают услуги ЖКХ, помогают с решением бытовых проблем. Всего в штаб поступило около 30 заявок, половина из них реализованы.

Прежде чем приступить к работе, добровольцы проходят обучение и инструктаж по мерам безопасности.

"Волонтерам рассказывают о том, как нужно взаимодействовать с людьми. Все они строго соблюдают правила безопасности и личной гигиены - обрабатывают каждый час руки антисептиком, перед посещением гражданина надевают маску и перчатки", - пояснила Ирина Пузырева.

Напомним, по телефону горячей линии 8-800-200-34-11, пожилые тюменцы могут оставить заявки на покупку продуктов и лекарств, покупку корма для домашних животных и мелкую помощь по дому (уборка мусора, приобретение бытовой химии).

Желающие вступить в ряды волонтеров могут оставить заявку на сайте мывместе2020.рф.

Любовь Голышева