Ситуация с коронавирусом в Тюменской области - стабильная, сообщила замгубернатора

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Тюменской области стабильная, новых заболевших нет. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, подводя итоги очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

"Мы работаем в режиме повышенной готовности, все необходимые мероприятия проводятся, контролируются, регулируются. Все заседания регионального оперативного штаба проходят в режиме видеосвязи с муниципальными образованиями Тюменской области. Предписания областного штаба автоматически распространяются на все муниципалитеты региона", - отметила заместитель губернатора.

Решение федерального правительства о закрытии ночных клубов, развлекательных центров и кинотеатров является для региона обязательным. Областное правительство уже готовит соответствующие документы, рассказала Ольга Кузнечевских.

Кузнечевских опровергла слухи о создании в Тюмени еще одной обсервационной зоны для прохождения карантина по коронавирусу. Единственный обсерватор в Тюменской области располагается в реабилитационном центре "Градостроитель".

Ольга Кузнечевских ответила на вопрос о дефиците одноразовых медицинских масок в тюменских аптеках.

"Когда маски появятся в продаже, сказать сложно. Можно прогнозировать, что это произойдет примерно через две недели. Аптечные сети - самостоятельные юридические лица, поставкой масок они занимаются сами. Наша задача сегодня - обеспечить средствами защиты тех людей, которые непосредственно работают с возможными носителями инфекции. Для этого защитных средств достаточно", - сказала замгубернатора.

Евгений Бабенко