Тюменская педагог-психолог Юлия Кумышева рассказала, как пережить семейную самоизоляцию

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Если чувствуете, что накатывает агрессия, нужно максимально отдалиться друг от друга. Таким советом поделилась педагог-психолог тюменского реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Юлия Кумышева во время прямого эфира в паблике "Тюменская область" 25 марта.

Эксперт рассказала, как пережить семейную самоизоляцию. По ее словам, вряд ли дискомфорт, который могут испытывать люди, вынужденные оставаться друг с другом в одном помещении на некоторое время, приведет к разводу.

"Конечно, если быт не организован правильно, это может привести к внутренним конфликтам, ссорам. Главное правило — структурировать времяпрепровождение, четко обозначить границы — когда супруги занимаются своими делами и личное пространство каждого необходимо соблюдать и когда они проводят время вместе. Вообще психологи рекомендуют организовать самоизоляцию как отпуск. Продумайте режим дня, завтраки и обеды в особом формате. Оптимально в первый же день сесть и четко проговорить, в какое время занимаемся своими делами и обязанностями и проводим вместе", — поделилась педагог-психолог тюменского реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья".

Самоизоляция, по мнению Юлии Кумышевой, хорошая возможность лучше узнать друг друга. А агрессия возникает, когда нарушается личное пространство. По словам эксперта, если вы чувствуете, что накатывает агрессия, то нужно максимально отдалиться друг от друга. "Главное — прямо сказать о тех чувствах, которые ты испытываешь. Например, "Когда ты нарушаешь эту границу, я очень раздражаюсь и сержусь, потому что я не могу выполнить то, что обязана, извини, я удаляюсь в другую комнату". Это трехчастное замечание. Первое — вы заявляете о факте, который встревожил вас. Вторая часть — это те чувства. Например, "я сержусь". И третья — это санкции, которые могут последовать — "я вынуждена уйти в другую комнату". Обязательно должны быть эти три части, чтобы человек понимал, что вы не просто отмахнулись от него, а что вы обращаете его внимание на свои чувства", — добавила Юлия Кумышева. Педагог-психолог отмечает, что методика действенна как по отношению к взрослым, так и по отношению к детям.

Полную запись онлайн-трансляции можно посмотреть в паблике "Тюменская область" во ВКонтакте.

Напомним, жителям Тюменской области старше 65 лет, а также имеющим ряд хронических заболеваний, порекомендовали соблюдать домашний режим. Врач-гериатр областной больницы № 19 Марина Чесалина пояснила, что возраст — один из главных факторов, влияющих на тяжесть состояния и смертность при заболевании новой коронавирусной инфекцией. Для пожилых людей риск довольно велик.

В условиях повышенной готовности региона всем рекомендуется избегать мест массового посещения людей, а также не забывать про правила личной гигиены.

Инна Пахомова