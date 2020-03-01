Ольга Кузнечевских: врачи следят за состоянием двух заболевших коронавирусом тюменцев

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Двое заболевших коронавирусом тюменцев по-прежнему находятся в областной инфекционной клинической больнице. Об этом сообщила на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, подводя итоги очередного заседания регионального оперативного штаба по профилактике коронавируса.

"Состояние одного из пациентов стабильно тяжелое - он страдает сопутствующими хроническими заболеваниями, за ним круглосуточно наблюдают врачи. Второй больной - в хорошем состоянии, температура у него нормальная", - рассказала заместитель губернатора. Оба пациента находятся в изолированных боксах.

"Все люди, контактировавшие с заболевшими коронавирусом, под контролем, все вернувшиеся из-за рубежа и заявившие о себе тоже находятся на карантине. Ни у одного из них признаков заболевания нет", - отметила Ольга Кузнечевских.

Заместитель губернатора подчеркнула, что в регионе нет дефицита финансовых средств на реализацию мер по профилактике коронавирусной инфекции.

Евгений Бабенко