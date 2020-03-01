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Банк России утвердил меры экономической поддержки малому и среднему бизнесу

Экономика, 19:47 25 марта 2020

Банк России | Фото: Банк России

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Реструктурировать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу и самозанятым, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавируса, рекомендует кредиторам Банк России.

Соответствующие информационные письма регулятор направил кредитным и микрофинансовым организациям, а также кредитным потребительским кооперативам.

Данная мера должна поддержать попавших в сложную ситуацию представителей малого и среднего бизнеса и будет содействовать сохранению их способности обслуживать свои обязательства в будущем.

Банк России также рекомендует предоставлять малым и средним предпринимателям, обратившимся с соответствующим заявлением, отсрочку погашения остатка основного долга и процентов. Одновременно с этим рекомендуется не начислять заемщику неустойку, штраф или пени за ненадлежащее исполнение договора кредита или займа.

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# Банк России , коронавирус , кредиты

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