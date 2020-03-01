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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Универсальные ярмарки в Сладково приостановлены для профилактики коронавируса

Общество, 18:24 25 марта 2020

администрация Сладковского района | Фото: администрация Сладковского района

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Первое заседание оперативного штаба по реализации мер и контролю за распространением коронавирусной инфекции прошло в Сладковском районе под руководством главы Александра Иванова 24 марта, сообщает муниципалитет.

Участники заседания обсудили готовность медицинских учреждений района, а также меры по профилактике на маршрутах общественного транспорта, в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта.

Заместитель главы района, начальник отдела по управлению АПК Виктор Степаненко информировал о необходимости проведения на предприятиях потребительского рынка дезинфекционных мероприятий, которые включают в себя меры личной гигиены, использование масок, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, дезинфекцию столовой и кухонной посуды, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

По итогам заседания был дан ряд поручений. В частности, о приостановке универсальной ярмарки по четвергам. Также будет взят на контроль вопрос нахождения граждан на самоизоляции и в карантине в связи с коронавирусной инфекцией.

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# коронавирус , профилактика

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