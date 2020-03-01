Патриотическая кампания "Мы помним-2020" стартует в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С акции "Голос Победы" стартует патриотическая кампания "Мы помним-2020". Архивные аудиозаписи с объявлениями важных стратегических мероприятий военных лет будут транслироваться на волнах "Радио Звезда", "Наше радио", "Авторадио".

Об этом сообщил руководитель Тюменского регионального отделения общественной организации "Молодая гвардия Единой России" Владимир Сбитнев в информационном агентстве "Тюменская линия" на пресс-конференции.

“Много говорится о героизме, подвигах людей, но война многогранна. Война - это не только страх и военные действия, но еще и быт, любовь, дружба, ожидание. В то время информацию получали только из писем и по радио, мы хотим, чтобы люди окунулись в ту атмосферу и прочувствовали дух того времени”, - считает он.

С 28 марта стартует акция "75 поколений". Это серия видеороликов людей разных поколений от двух до 75 лет, где они отвечают на два вопроса: Что для вас Великая Отечественная война? и Что для вас День Победы? Видеоролики можно выкладывать в своих социальных сетях с хештегом 75 поколений. В итоге будет смонтирован единый видеоролик с самыми интересными ответами.

"Интересно посмотреть, как люди разного возраста воспринимают Великую Отечественную войну и День Победы, как меняется их мышление", - пояснил Владимир Сбитнев.

С 10 апреля стартует акция "Письма памяти". Архив из 10 тыс. писем, которые были отправлены на фронт, планируют создать в Тюменской области. Письма можно отсканировать во всех отделениях партии "Единая Россия" или "Молодая гвардия", либо в торговых центрах. Можно разместить письма на сайте Письмапамяти.рф. 27 апреля на набережной Тюмени будет открыт арт-объект из писем Победы.

С 10 апреля по 9 мая пройдет акция "Георгиевская ленточка". Самое массовое участие планируется во время мотопробега 20 апреля. Активисты в военной форме на мотоциклах и в сопровождении патриотической музыки будут раздавать черно-оранжевую ленту водителям и пешеходам.

30 апреля традиционно состоится водружение Знамени Победы на Рейхстаг. 2 мая будет организовано 25 точек масштабной реконструкции боевых сражений и быта времен Великой Отечественной войны.

9 мая в 18 часов 55 минут тюменцы почтут минутой молчания павших воинов в Великой Отечественной войне. По радио и на экранах будут транслировать отсчет минуты молчания.

До конца 2020 года в каждой школе Тюменской области появятся 3D-учебники военной техники. Школьники могут ознакомиться с техникой военных лет с помощью 3D-метки. Для этого необходимо установить специальное приложение на смартфон и навести камеру смартфона на 3D-метку. На мобильном устройстве отобразится техника в трехмерном изображении.

“В некоторых школах уже есть такие учебники, учителя пользуются ими во время уроков. Детям очень нравится. Так же до конца 2020 года планируется провести 500 "Уроков великой войны". Уроки посвятят причинам войны, слушатели смогут получить ответы на многие вопросы о войне", - отметил Владимир Сбитнев.

Патриотическая кампания завершится 22 июня в 4 часа траурной акцией "Свеча памяти".

Ежегодную патриотическую кампанию "Мы помним!" поддерживают представители совета молодежи тюменской таможни, работники региональной прокуратуры, сотрудники МЧС и УФСИН.

Ирина Шемякина