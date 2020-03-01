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Пьяный водитель на "Инфинити" пытался скрыться от ДПС в Тюмени

Происшествия, 15:43 23 марта 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Пьяного водителя "Инфинити" задержали тюменские автоинспекторы утром 23 марта, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

В районе развязки улиц Федюнинского и Мельникайте мужчина, заметив патрульный автомобиль ДПС, резко развернулся и попытался скрыться. Сотрудники ГИБДД преследовали иномарку, едущую на большой скорости по объездной дороге, затем по улице Интернациональной. В районе кольцевой развязки улиц Московский тракт и Калинина водитель "Инфинити" не справился с управлением автомобиля, тот наехал на бордюр, из-за чего разбортовались правые колеса. Водитель выбежал из машины и попытался скрыться, однако его задержали.

От освидетельствования на алкоголь он отказался, пояснил, что ехал на рыбалку. Ранее пьяным за рулем не задерживался.

Трех автолюбителей автоинспекторы задержали в районе п. Боровский в ходе рейдового мероприятия по противодействию пьяного вождения. Водители ехали на работу в состоянии опьянения.

Всего в выходные, 21 и 22 марта, а также утром 23 марта были задержаны 55 пьяных водителей, их отстранили от управления транспортом сотрудники. Кроме того, благодаря усиленному контролю ДПС, в выходные дни удалось предотвратить ДТП с участием пьяных водителей.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяный водитель

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