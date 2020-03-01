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Пианист Борис Березовский даст онлайн-концерт в Московской филармонии

Общество, 18:38 23 марта 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Пианист Борис Березовский даст концерт без зрителей в режиме онлайн 23 марта в 21 час. Его выступление состоится в рамках "Домашнего сезона", запущенного Московской филармонией, сообщают организаторы.

В концерте принимают участие Варвара Мягкова (фортепиано) и Карина Тер-Газарян (фортепиано). В программе: Гершвин — "Рапсодия в стиле блюз" (версия для фортепиано соло); Дебюсси — "Остров радости", L 106; И. С. Бах — Семь маленьких прелюдий; Дебюсси — "Лунный свет"; Хачатурян — токката для фортепиано; колыбельная — Адажио Спартака и Фригии из музыки балета "Спартак"; Задерацкий — восемь прелюдий из цикла "24 прелюдии для фортепиано".

20 марта Московская филармония начала прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского. Серию выступлений открыл известный пианист Денис Мацуев. "Численность онлайн-зрителей в России составила более 1,5 миллиона человек, что в тысячу раз превышает вместимость концертного зала им П.И. Чайковского, на сцене которого выступал артист", — подчеркнули в министерстве культуры РФ.

Инициативу Московской филармонии поддержали ведущие российские музыканты, несколько коллективов, музыковеды и ведущие концертов классической музыки Артем Варгафтик и Ярослав Тимофеев.

Программа трансляций продолжает формироваться. Помимо концертов, уже обозначенных в расписании, планируются выступления Государственного академического Камерного оркестра России, пианистов Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова.

Начало прямых трансляций в 19 часов по московскому времени. Затем запись будет доступна в видеокаталоге на сайте филармонии и в официальной группе Московской филармонии во ВКонтакте. Все концерты пройдут в одном отделении.

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# Борис Березовский , культура , Московская филармония , музыка , отдых

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