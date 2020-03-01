Резиденты Тюменского технопарка завоевали медали выставки "Строительство и архитектура"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский завод гофротруб и компания "ЭкоБиоТех" получили медали выставки "Строительство и архитектура", которая завершилась в Тюмени 19 марта. В выставке также участвовали предприятия "ТорДекор групп" и "К-системс групп", сообщили в Тюменском технопарке.

По мнению участников, несмотря на меньшее, чем в 2019 году количество гостей, выставка прошла успешно. Компания "ЭкоБиоТех" представляла инновационные ограждающие конструкции с применением комбинированного деревоалюминиевого профиля. Такие конструкции более экологичны, их отличает эстетичность, стойкость к погодным условиям и длительный срок эксплуатации.

"Мы ориентированы на частного потребителя, поэтому редко заключаем крупные контракты прямо на выставке. Обычно люди приходят, знакомятся с технологией, получают информацию и возвращаются к нам уже позже, приняв решение о покупке. Участие в выставке позволяет получить доступ к потенциальному покупателю, поскольку мы производим и продаем продукт, основанный на новой технологии, и находимся на этапе формирования спроса, для нас важно иметь возможность рассказывать о себе как можно более широким аудиториям", - поделился впечатлениями руководитель компании "ЭкоБиоТех" Дмитрий Торнов.

По словам директора Западно-Сибирского инновационного центра Ольги Простневой, организация участия резидентов бизнес-инкубатора Тюменского технопарка в выставочных и конгрессовых мероприятиях от регионального до международного уровня – один из эффективных инструментов поддержки сбыта технологичной продукции.

"Мы предоставляем малым инновационным предприятиям место на общем стенде, это позволяет минимизировать затратную часть и получить больший эффект от участия", - отметила она.