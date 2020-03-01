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Педагогам из сельской местности расширят список коммунальных льгот

Общество, 15:12 24 марта 2020

пресс-служба Минпросвещения России | Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Расширить список льгот по оплате коммунальных услуг планируется всем работающим в сельской местности педагогам, сообщает Минпросвещения России.

Педагогам, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах, где живет менее 50 тысяч человек, планируется компенсировать расходы на оплату коммунальных услуг жилых помещений, включая отопление и освещение. Соответствующие поправки внесены в проект федерального закона "Об образовании".

Размер, условия и порядок возмещения указанных расходов будет утверждать правительство РФ и субъекты. При этом средства для компенсации затрат должны быть выделены из федерального бюджета (педагогам федеральных государственных образовательных организаций) и бюджетов субъектов (педагогам образовательных организаций субъектов и муниципальных образовательных организаций). Меры социальной поддержки будут распространяться как на учителей, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, так и на работающих, но не проживающих в сельской местности.

В ряде субъектов уже есть региональный опыт льготной поддержки сельских учителей. Данные законодательные изменения аккумулируют лучшие практики в единый подход. Они обеспечат механизм финансовой поддержки одной из ключевых профессий для сельских территорий.

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# льготы , Минпросвещения РФ , педагоги , сельские школы

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