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Преподаватели опорного вуза выиграли гранты от Фонда Потанина

Общество, 17:35 24 марта 2020

Благотворительный фонд Владимира Потанина во ВКонтакте | Фото: Благотворительный фонд Владимира Потанина во ВКонтакте

Гранты стипендиальной программы фонда Владимира Потанина выиграли преподаватели Тюменского индустриального университета, сообщает пресс-служба вуза.

В список победителей вошли представители 59 российских вузов, в том числе профессор кафедры кибернетических систем ТИУ Виктор Спасибов и доцент кафедры эксплуатации автомобильного транспорта ТИУ Юлия Эртман.

Конкурс проводится для преподавателей магистратуры из 75 ведущих вузов России, всего было подано 804 заявки. Гранты предоставляются в четырех номинациях: новая магистерская программа, новый учебный курс, новый учебный онлайн-курс, новые методы и технологии в обучении. По результатам конкурса определены 100 победителей, они получат до 500 тыс. рублей.

В числе победителей этого года программы и курсы, способствующие реализации Национальной технологической инициативы. Одна из таких программ "Цифровизация технологических процессов нефтегазодобычи" принадлежит профессору ТИУ Виктору Спасибову.

Среди проектов-победителей – новый курс на английском языке доцента Юлии Эртман "Бережливые цепи поставок". Курс для программ магистратуры будет полезен не только для обучающихся в области транспорта, логистики и цепей поставок, но и для широкого круга специалистов в области менеджмента, способных воспринимать информацию на английском языке.

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# гранты , ТИУ , фонд Владимира Потанина

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