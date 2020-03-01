Представитель Росгвардии региона стал экспертом акции "100 баллов для победы"

| Фото: Росгвардия по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Росгвардия по Тюменской области во ВКонтакте

Военнослужащий управления Росгвардии по Тюменской области майор Андрей Паули в качестве эксперта принял участие во Всероссийской акции "100 баллов для победы", инициированной Рособрнадзором и региональным департаментом образования и науки, сообщает Росгвардия.

Мероприятие прошло в шестой раз, в 2020 году оно состоялось в онлайн-режиме на областном форуме "Большая перемена" под лозунгом "Победа за нами!". Цель телемоста – помочь выпускникам школ успешно сдать предстоящий Единый государственный экзамен и настроить их на успех.

Экспертами на форуме выступили представители силовых структур, а также историки, краеведы, психологи, студенты. На связи всероссийского телемоста было более 200 человек из 26 муниципалитетов региона.

Майор Андрей Паули рассказал выпускникам учреждений образования, как научиться выдержке и самообладанию, контролировать эмоции и выполнять любую задачу на отлично, а также о высших учебных заведениях Росгвардии. Он призвал школьников смело идти вперед, не бояться ошибок и набираться опыта.

"Не ленитесь, работайте над собой. Ставьте перед собой цель и смело идите к ее достижению. Желаю вам уверенности в своих силах, позитива и неиссякаемой энергии. В свою очередь, мы готовы оказать вам всестороннюю помощь", - напутствовал ребят росгвардеец.

В завершение телемоста офицер вместе с другими участниками написал свои пожелания и советы на открытках, которые позже отправятся к старшеклассникам тюменского региона.