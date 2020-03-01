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Инспекторы ГИМС предупредили рыбаков об опасности весеннего льда

Общество, 18:30 24 марта 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Инспекторы ГИМС проводят беседы с любителями зимней рыбалки в ходе профилактических рейдов, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сотрудники ведомства рассказывают о правилах поведения на весеннем льду и действиям в экстренной ситуации. Также рыбакам вручают памятки по безопасности на льду.

Инспекторы Центра ГИМС не рекомендуют выходить на водоемы и выезжать на лед на транспорте. В случае треска, изменения структуры льда, нужно немедленно вернуться на берег. В случае провала в воду не следует делать резких движений, достаточно раскинуть руки в стороны и зацепиться за кромку льда.

Чтобы оказать помощь тонущему человеку, подойдет длинная палка, доска или веревка. Пострадавшего необходимо доставить в теплое место, можно дать горячий чай, укутать в теплые вещи и обратиться за медицинской помощью.

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# безопасный лед , зимняя рыбалка , инспекторы ГИМС

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