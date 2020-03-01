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Ансамбль "Солисты Москвы" во главе с Юрием Башметом выступит в режиме онлайн

Общество, 14:38 24 марта 2020

www.mkrf.ru/ | Фото: www.mkrf.ru/

Выступление камерного ансамбля "Солисты Москвы" во главе с Юрием Башметом начнется в режиме онлайн 24 марта в 21 час. Концерт состоится в рамках "Домашнего сезона", запущенного Московской филармонией, сообщают организаторы.

В программе: И.С. Бах — концерт №1 для фортепиано с оркестром ре минор, BWV 1052; Бодров — "Отражения": темы 24-го Каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга (2018); П.И. Чайковский — серенада для струнного оркестра до мажор, соч. 48.

Напомним, 20 марта Московская филармония начала прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского. Серию выступлений открыл известный пианист Денис Мацуев.

Начало прямых трансляций в 19 часов по московскому времени. Затем запись будет доступна в видеокаталоге на сайте филармонии и в официальной группе Московской филармонии во ВКонтакте. Все концерты пройдут в одном отделении.

Возрастное ограничение: 6+.

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# концерты , Московская филармония , музыка , отдых

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